В парке залит каток,который имеет форму прямоугольника.Ширина катка 25м,что составляет треть длины.Найди периметр катка

Математика
В парке залит каток,который имеет форму прямоугольника.Ширина катка 25м,что составляет треть длины.Найди периметр катка
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Гость:
5 нечего трудного понятно
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