Выпиши все выделиные слова столбиком в начальной форме окончание пока не пиши!рядом с каждым сволом напиши слово от основы которого оно оброзавались в скобках напиши род исходново свола допиши окончание в свовах с суфиксом ищ-
Русский язык
Выпиши все выделиные слова столбиком в начальной форме окончание пока не пиши!рядом с каждым сволом напиши слово от основы которого оно оброзавались в скобках напиши род исходново свола допиши окончание в свовах с суфиксом ищ-
Ответ(ы):
Гость:
Составить предложения со слово(золотое)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Биология