Выпиши все выделиные слова столбиком в начальной форме окончание пока не пиши!рядом с каждым сволом напиши слово от основы которого оно оброзавались в скобках напиши род исходново свола допиши окончание в свовах с суфиксом ищ-

Русский язык

Выпиши все выделиные слова столбиком в начальной форме окончание пока не пиши!рядом с каждым сволом напиши слово от основы которого оно оброзавались в скобках напиши род исходново свола допиши окончание в свовах с суфиксом ищ-

Автор: Гость