Выпиши все выделиные слова столбиком в начальной форме окончание пока не пиши!рядом с каждым сволом напиши слово от основы которого оно оброзавались в скобках напиши род исходново свола допиши окончание в свовах с суфиксом ищ-

Русский язык
Выпиши все выделиные слова столбиком в начальной форме окончание пока не пиши!рядом с каждым сволом напиши слово от основы которого оно оброзавались в скобках напиши род исходново свола допиши окончание в свовах с суфиксом ищ-
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Составить предложения со слово(золотое)
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