Реши уравнение x*30=1000-160

Математика
Реши уравнение x*30=1000-160
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Ответ(ы):
Гость:
X×30=1000-160=> 30x=840=> X=840/30=> X=28
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