В парке живёт 75 белок 54 рыжих несколько серых и 3 черноухих.сколько серых белок живёт в парке рыж....сер....черн... -------------- --- ---------- --- ----------- -- ----------- дополни схему вставь знаки арифметических дейст...

Математика

В парке живёт 75 белок 54 рыжих несколько серых и 3 черноухих.сколько серых белок живёт в парке рыж....сер....черн... -------------- --- ---------- --- ----------- -- ----------- дополни схему вставь знаки арифметических действий знак равенство и недостающее слово. запиши числовые данные под схемой. обозначь неизвестное знаком--. выполни вычисления и найди неизвестное

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