В пекарне испекли ватрушки, использовав 24кг творога. Это составило 1/3 (одну третью) всего творога, имевшегося в пекарне. Для приготовления куличей взяли ещё 36кг творога. Сколько килограммов творога осталось в пекарне?

Математика
В пекарне испекли ватрушки, использовав 24кг творога. Это составило 1/3 (одну третью) всего творога, имевшегося в пекарне. Для приготовления куличей взяли ещё 36кг творога. Сколько килограммов творога осталось в пекарне?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
24 кг   - это 1 часть из 3  (1/3) Значит всего  -   3 части 24 *3 = 72 (кг) творога   было в пекарне всего 24+36= 60 (кг)  использовали на ватрушки и куличи 72-60= 12 (кг) осталось Ответ: 12 кг творога осталось  в пекарне
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