В пекарне испекли ватрушки, использовав 24кг творога. Это составило 1/3 (одну третью) всего творога, имевшегося в пекарне. Для приготовления куличей взяли ещё 36кг творога. Сколько килограммов творога осталось в пекарне?
Математика
В пекарне испекли ватрушки, использовав 24кг творога. Это составило 1/3 (одну третью) всего творога, имевшегося в пекарне. Для приготовления куличей взяли ещё 36кг творога. Сколько килограммов творога осталось в пекарне?
Ответ(ы):
Гость:
24 кг - это 1 часть из 3 (1/3) Значит всего - 3 части 24 *3 = 72 (кг) творога было в пекарне всего 24+36= 60 (кг) использовали на ватрушки и куличи 72-60= 12 (кг) осталось Ответ: 12 кг творога осталось в пекарне
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