В пекарне за 3 дня израсходовали 48 мешков муки ежедневный расход муки один и тот же на сколько дней хватит 80 мешков муки если ежегодный расход муки не изменится? помогите пожалуйста
Математика
В пекарне за 3 дня израсходовали 48 мешков муки ежедневный расход муки один и тот же на сколько дней хватит 80 мешков муки если ежегодный расход муки не изменится? помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
1) 48:3= 16 (мешков/ день) ежедневный расход 2) 80 : 16= 5 (дней) Ответ: на 5 дней хватит 80 мешков муки.
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