В пекарне за 3 дня израсходовали 48 мешков муки ежедневный расход муки один и тот же на сколько дней хватит 80 мешков муки если ежегодный расход муки не изменится? помогите пожалуйста

Математика

В пекарне за 3 дня израсходовали 48 мешков муки ежедневный расход муки один и тот же на сколько дней хватит 80 мешков муки если ежегодный расход муки не изменится? помогите пожалуйста

Автор: Гость