В первом бассейне было 1600м3 воды, во втором 1215м2 воды. из 1 бассейна выкачали 65м3 вод?? в час. во 2 бассейн закачали воды 45м3 воды в час. через сколько часов обьем воды в бассейнах . если оба насоса будут работать одновре...
Математика
В первом бассейне было 1600м3 воды, во втором 1215м2 воды. из 1 бассейна выкачали 65м3 вод?? в час. во 2 бассейн закачали воды 45м3 воды в час. через сколько часов обьем воды в бассейнах . если оба насоса будут работать одновременно
Ответ(ы):
Гость:
Пусть объём воды в бассейнах будет равным через х часов. Тогда в обоих бассейнах будет: 1600-65х=1215+45х 110х=385 х=385:110 х=3,5 часов
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