В первом бассейне было 1600м3 воды, во втором 1215м2 воды. из 1 бассейна выкачали 65м3 вод?? в час. во 2 бассейн закачали воды 45м3 воды в час. через сколько часов обьем воды в бассейнах . если оба насоса будут работать одновре...

Математика

В первом бассейне было 1600м3 воды, во втором 1215м2 воды. из 1 бассейна выкачали 65м3 вод?? в час. во 2 бассейн закачали воды 45м3 воды в час. через сколько часов обьем воды в бассейнах . если оба насоса будут работать одновременно

Автор: Гость