В первом мешке было 196 кг крупы,во втором в 3,7 раз меньше, в третим мешке57,73 кг больш?? сколько кг крупы в 3x мешках

Алгебра

В первом мешке было 196 кг крупы,во втором в 3,7 раз меньше, в третим мешке57,73 кг больш?? сколько кг крупы в 3x мешках

Автор: Гость