В первом мешке было 196 кг крупы,во втором в 3,7 раз меньше, в третим мешке57,73 кг больш?? сколько кг крупы в 3x мешках
Алгебра
В первом мешке было 196 кг крупы,во втором в 3,7 раз меньше, в третим мешке57,73 кг больш?? сколько кг крупы в 3x мешках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
196:3.7=53.24 196+57,73=253.73 196+53.24+253.73=502.97
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