Помагите пожалуста дам 100 балов написать лист на 16 предложених

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Dear friend, I am happy to be penfriends with you. My name is Kate, I am 15, I am Russian. I have a small family: me, my grandmother (she's 71) and my mom,she is 42. We are living together in our home in Krasnodar. Now I am student of class 9. My favourite subjects is russian and english. In my free time I love to read books and watch serials. I have similar questions to you: your name, age, family and etc. I'm looking forward for your answer. By foe now, Kate.
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