Помагите пожалуста дам 100 балов написать лист на 16 предложених

Английский язык
Помагите пожалуста дам 100 балов написать лист на 16 предложених
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Dear friend, I am happy to be penfriends with you. My name is Kate, I am 15, I am Russian. I have a small family: me, my grandmother (she's 71) and my mom,she is 42. We are living together in our home in Krasnodar. Now I am student of class 9. My favourite subjects is russian and english. In my free time I love to read books and watch serials.  I have  similar questions   to you: your name, age, family and etc. I'm looking forward for your answer. By foe now, Kate.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Read and point.Помогите перевести
Ответить
Русский язык
Раздели слова на слоги. подчеркни слова, которые нельзя перенести: КНИГА, ИРА, ЛУНА, КЛЕЙ, РУЧЕЙ, ЯКОРЬ, ЛУЧ, ПОЛКА, РЫТЬ, ЛАМПА, ИГОРЬ, ВИЛЫ, ЧАСЫ...
Ответить
Математика
Номер 8,решите пожалуйста!!!
Ответить
Математика
В ряду чисел о 50 до 100 выберете и запишите те в которых число десятков на 4 больше числа едениц
Ответить
Математика
Обведи дробь, имеющую наибольшее значение 8) 5\7; 3\7; 2\7 9) 4\9:4\11;4\7 10) 5\6;5\8;6\5
Ответить