Кiлькiсть электронiв у Нiтрогенi ,Флуорi , Магнii,Силiцii та Сульфур ???
Химия
Кiлькiсть электронiв у Нiтрогенi ,Флуорi , Магнii,Силiцii та Сульфур ???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кількість електронів дорівює кількості протонів дорівнює порядковому номеру. Нітроген 7 Флуор 9 Магній 12 Силіції 14 Сульфур16
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