Із 4 кг проса виробляють 3кг пшона.Скільки кг пшона отримають із 96 кг проса?
Математика
Із 4 кг проса виробляють 3кг пшона.Скільки кг пшона отримають із 96 кг проса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 кг проса - 3 кг пшона 96 кг проса - х кг пшона х= 96*3:4=72
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