Вопрос жизни и смерти!6 класс!Технология,эскиз подставки под горячее! Выполнить эскиз изделия -подставки под горячее (любой фигуры и любых размеров). Можно и с интернета но что бы выглядело как будто я его делал.Если кто то де...
Технология
Вопрос жизни и смерти!6 класс!Технология,эскиз подставки под горячее! Выполнить эскиз изделия -подставки под горячее (любой фигуры и любых размеров). Можно и с интернета но что бы выглядело как будто я его делал.Если кто то делал то пришлите пожалуйста. В профиле есть еще такой же вопрос!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могу посоветовать крутую идею как сделать подставку под горячее из палочек от мороженого. тебе понадобятся 5 палочек. склеем 3 палочки вместе. таких надо 3 штуки. потом берем 5 обычных палочек.и приклеиваем их через 1 . получится вот так. потом приклеем по бокам этой конструкции оставшиеся 2 палочки(это те которые из 3.) и все!!гарисовать это не трудно!получилось прикольно и мило!можно разрисовать красками
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