Вопрос жизни и смерти!6 класс!Технология,эскиз подставки под горячее! Выполнить эскиз изделия -подставки под горячее (любой фигуры и любых размеров). Можно и с интернета но что бы выглядело как будто я его делал.Если кто то де...

Технология

Вопрос жизни и смерти!6 класс!Технология,эскиз подставки под горячее! Выполнить эскиз изделия -подставки под горячее (любой фигуры и любых размеров). Можно и с интернета но что бы выглядело как будто я его делал.Если кто то делал то пришлите пожалуйста. В профиле есть еще такой же вопрос!

Автор: Гость