Какое аниме советуете посмотреть тому, кто смотрел только хвост феи?
Информатика
Какое аниме советуете посмотреть тому, кто смотрел только хвост феи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты смотрела только Хвост Феи, то можешь посмотреть в похожем жанре: комедия или фэнтези. Лично мне понравились Маги: Лабиринт волшебства; Герои шести цветов; Нет Игры Нет Жизни.
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