Какое аниме советуете посмотреть тому, кто смотрел только хвост феи?

Информатика
Какое аниме советуете посмотреть тому, кто смотрел только хвост феи?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты смотрела только Хвост Феи, то можешь посмотреть в похожем жанре: комедия или фэнтези. Лично мне понравились Маги: Лабиринт волшебства; Герои шести цветов; Нет Игры Нет Жизни.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить 19.18 2 пример.
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста хэлп ми
Ответить
Алгебра
1. В четырехугольнике диагонали равны.Это может быть... 2. Диагонали параллелограмм?? перпендикулярны.Это может быть...
Ответить
Русский язык
У Вовы 36 марок а у маши в 6 раз меньше . Сколько марок у маши
Ответить
Другие предметы
Розставте 6 точок на 4 прямих так щоб на кожній було по 3 точки
Ответить