3 класс Напишите небольшое сочинение на тему lt;В Магазинеgt; (книжном спортивном и др.) Можете использовать вопросы:Какова цель вашего прихода в магазин? Имеет ли он какое-то имя собственное? Что вы купили и почему? Каково ва...
Русский язык
3 класс Напишите небольшое сочинение на тему lt;В Магазинеgt; (книжном спортивном и др.) Можете использовать вопросы:Какова цель вашего прихода в магазин? Имеет ли он какое-то имя собственное? Что вы купили и почему? Каково ваше отношение к покупке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня воскресенье. Я встал(-а),умылся(-лась),покушал(-а),сделал(-а) уроки. я все делал(-а) очень быстро и правильно,ведь мы с мамой хотели пойти в магазин. Мы хотели купить продуктов питания. Это очень важная покупка для жизни человека. Мы купили молоко,хлеб, фрукты и овощи. Я очень люблю фрукты и овощи.Они очень полезные. В них очень много кальций и витаминов.Особенно важны овощи и фрукты для детей,как я.Мне очень понравились наши с мамой покупки!
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