Карты какого географического района России Необходимо выбрать чтобы более детал??но изучить графические особенности Саратовской области? 1. Европейского Севера 2. Центральной России 3. Поволжья 4. Урала

География
Карты какого географического района России Необходимо выбрать чтобы более детал??но изучить графические особенности Саратовской области? 1. Европейского Севера 2. Центральной России 3. Поволжья 4. Урала
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ: 3. Поволжья
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