Карты какого географического района России Необходимо выбрать чтобы более детал??но изучить графические особенности Саратовской области? 1. Европейского Севера 2. Центральной России 3. Поволжья 4. Урала
География
Карты какого географического района России Необходимо выбрать чтобы более детал??но изучить графические особенности Саратовской области? 1. Европейского Севера 2. Центральной России 3. Поволжья 4. Урала
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ: 3. Поволжья
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Вопрос жизни и смерти!6 класс!Технология,эскиз подставки под горячее! Выполнить эскиз изделия -подставки под горячее (любой фигуры и любых размер...
Математика
На отрезке АД отмечены точки В и С так,что точка С лежит между точкой В и Д . Известно,что АВ=3/10м,ВС больше АВ на 1/40м,а СД меньше АВ+ВС на 5/16...
Русский язык
3 класс Напишите небольшое сочинение на тему <В Магазине> (книжном спортивном и др.) Можете использовать вопросы:Какова цель вашего прихода...