В первом ведре 12 л воды, а во втором на 4 л меньше,чем в первом.Объём водлы в двух ведрах вместе на 20л меньше,чем в бочке.Чему равна вместимость бочки.Помогите решить пожалуйста и схему.
Математика
В первом ведре 12 л воды, а во втором на 4 л меньше,чем в первом.Объём водлы в двух ведрах вместе на 20л меньше,чем в бочке.Чему равна вместимость бочки.Помогите решить пожалуйста и схему.
Ответ(ы):
Гость:
Решение: 1) 12-4=8(литров) - во 2 ведре 2) 12+8=20(литров) - в двух вёдрах вместе. 3) 20+2=40(литров) - вместимость бочки.
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