В первом ведре 12 л воды, а во втором на 4 л меньше,чем в первом.Объём водлы в двух ведрах вместе на 20л меньше,чем в бочке.Чему равна вместимость бочки.Помогите решить пожалуйста и схему.

Математика

В первом ведре 12 л воды, а во втором на 4 л меньше,чем в первом.Объём водлы в двух ведрах вместе на 20л меньше,чем в бочке.Чему равна вместимость бочки.Помогите решить пожалуйста и схему.

Автор: Гость