В первую столовую завезли в бидонах 324 л молока, а во вторую -180 л . В первую столовую завезли на 4 бидона больше, чем во вторую. Сколько бидонов с молоком завезли в каждую столовую, если ё кость бидонов одинакова? А?

Математика

В первую столовую завезли в бидонах 324 л молока, а во вторую -180 л . В первую столовую завезли на 4 бидона больше, чем во вторую. Сколько бидонов с молоком завезли в каждую столовую, если ё кость бидонов одинакова? А?

Автор: Гость