В первую столовую завезли в бидонах 324 л молока, а во вторую -180 л . В первую столовую завезли на 4 бидона больше, чем во вторую. Сколько бидонов с молоком завезли в каждую столовую, если ё кость бидонов одинакова? А?
Математика
В первую столовую завезли в бидонах 324 л молока, а во вторую -180 л . В первую столовую завезли на 4 бидона больше, чем во вторую. Сколько бидонов с молоком завезли в каждую столовую, если ё кость бидонов одинакова? А?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть во вторую столовую завезли х бидонов молока , тогда в первую (х+4)-бидонов . Всего молока завезли 324+180=504литра . Составим и решим уравнение х+(х+4)=504 х+(х+4)=504 2х+4=504 2х=500 х=250-бидонов во вторую столовую 250+4=254 бидонов в первую столовую
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Математика
Здравствуйте,не могли вы бы мне кто-то помочь,не могу решить((( всё это в одной сис??еме 2^(2x-y)=1 3x-y=3
Українська література
Алгебра