Определите основные направления политики Филиппа Красивого.

Гость: Гость:

В его эпоху условия жизни для народа было пронизано насилием и жестокостью. Да и вообще, все правление Филиппа Красивого было наполнено ссорами, судами, разборками, различными процессами. Приняв на время герцогство, отказался отдавать его обратно, любил судится, тем самым без сожаления начал войну. Он совершенно равнодушно воспринимал весть о восстании крестьян, о их страданиях и борьбе, без жалости развязывал войны и ссорился с кем только мог. Поражает его конфликтность и агрессивный настрой. Филипп Красивый воспретил вывоз из Франции золота и серебра. И папа, таким образом, лишался видной статьи прибыльного и обильного дохода. Папство начало вести с ним бесконечные разборки, и как-то примирившись с ним, Красивый приступает к своей заветной мечте. Ему давно уже хотелось наложить руку на орден тамплиеров, обладавший большим количеством драгоценных металлов. Филипп был много должен этому ордену. и хотел с ним посчитаться. Основной проблемой всей деятельности Филиппа Красивого было его постоянное желание наполнить пустую королевскую казну. Для этого он созывал генеральные штаты, потом городских представителей. Именно для этого он же продавал и отдавал в аренду различные должности, производил насильственные займы у городов, облагал высокими налогами народ, чеканилась низкопробная монета. При чем все население население, которое не относилось к торговле, терпело крах и большие убытки. Его методы и действия в области экономики и политики не приносили пользу ни народу, ни государству.