Придумать математическую задачу на тему Государственный бюджет.

Гость: Гость:

В государственном бюджете было 3.3 мл. На выплату пенсии потратили 300 000 . На состояние армии потратили в 2 раза меньше, а на образование на 40 000 больше, чем на состояние армии . Сколько государство потратило за год? (задача не моя, взяла из интернета :) )