Придумать математическую задачу на тему Государственный бюджет.
Окружающий мир
Придумать математическую задачу на тему Государственный бюджет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В государственном бюджете было 3.3 мл. На выплату пенсии потратили 300 000 . На состояние армии потратили в 2 раза меньше, а на образование на 40 000 больше, чем на состояние армии . Сколько государство потратило за год? (задача не моя, взяла из интернета :) )
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