Помогите пожалуйста!!!У человека ген карих глаз доминирует над голубым цветом гла?? (А), а ген цветовой слепоты рецессивный (дальтонизм – d) и сцеплен с Х-хромосомой. Кареглазая женщина с нормальным зрением, отец которой имел ...
Биология
Помогите пожалуйста!!!У человека ген карих глаз доминирует над голубым цветом гла?? (А), а ген цветовой слепоты рецессивный (дальтонизм – d) и сцеплен с Х-хромосомой. Кареглазая женщина с нормальным зрением, отец которой имел голубые глаза и страдал цветовой слепотой, выходит замуж за голубоглазого мужчину с нормальным зрением. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы родителей и возможного потомства, вероятность рождения в этой семье детей-дальтоников с карими глазами и их пол.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P: AaXdXD - aaXDY G: AXd aXD AXD aY aXd aXD F1: AaXdXD AaXDXD aaXdXD aaXDXD AaXdY AaXDY aaXdY aaXDY (вероятность рождения ребёнка с дальтонизмом 0,25)
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