Представьте в виде многочлена : 2. -4х3(х2 -3х+2) 3. (1-х)(2у+х) 4. (5с-4)2
Алгебра
Представьте в виде многочлена : 2. -4х3(х2 -3х+2) 3. (1-х)(2у+х) 4. (5с-4)2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=-4х³ (х² -3х+2) =-4х⁵ +12х⁴ -8х³ =(1-х)(2у+х) = 2у+х-2ху -х² =(5с-4) ² = 25с ² - 40с +16
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