Объясни , почему на нашей планете необходимые бактерии
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Объясни , почему на нашей планете необходимые бактерии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без них был бы невозможен круговорот веществ в природе, а без круговорота веществ не могла бы существовать жизнь на Земле. Бактерии разлагают органические вещества на более простые соединения. Неорганические вещества также часто изменяются благодаря бактериям. Благодаря бактериям происходит распад растительных и животных остатков.Бактерии играют важную роль в образовании перегноя и гумуса. Бактерии участвуют в образовании почвы, очищают загрязненные органикой воды.
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