Решить уравнение на основе зависимости между компонентами, и результатом арифметических действий: 348-[220-(2x-277)+31]:2=295

Математика
Решить уравнение на основе зависимости между компонентами, и результатом арифметических действий: 348-[220-(2x-277)+31]:2=295
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