Помогите пожалуйста с вопросами! 1) Во время охоты щука может выплывать на мелков??дья, становиться головой по течению и взмучивает воду хвостом. Объясните поведение рыбы. 2) В старину русские рыболовы выпускали в пруды, где ...
Биология
Помогите пожалуйста с вопросами! 1) Во время охоты щука может выплывать на мелков??дья, становиться головой по течению и взмучивает воду хвостом. Объясните поведение рыбы. 2) В старину русские рыболовы выпускали в пруды, где разводили карпов по несколько мелких щук. Каким образом такие жесткие меры могут привести к повышению эффективности работы рыбоводного хозяйства?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Щука мутит воду, чтобы рыбы не заметили её, потом она резко бросается, на проплывающую мимо рыбу, и съедает её. (эффект неожиданности) 2. Естественный отбор Как-то так :)
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