Помогите пожалуйста с вопросами! 1) Во время охоты щука может выплывать на мелков??дья, становиться головой по течению и взмучивает воду хвостом. Объясните поведение рыбы. 2) В старину русские рыболовы выпускали в пруды, где ...

Биология

Помогите пожалуйста с вопросами! 1) Во время охоты щука может выплывать на мелков??дья, становиться головой по течению и взмучивает воду хвостом. Объясните поведение рыбы. 2) В старину русские рыболовы выпускали в пруды, где разводили карпов по несколько мелких щук. Каким образом такие жесткие меры могут привести к повышению эффективности работы рыбоводного хозяйства?

Автор: Гость