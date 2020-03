Помогите сделать задание 10

Гость: Гость:

1. went, would feel* 2.cycled, would get 3. wouldn't be, put on 4. told, would ... be 5. wouldn't pass, didn't study 6. saw, would love 7. would be, ran. *Предложение переводится как: "Если бы ты пошел спать раньше, ты бы чувствовал себя усталым". Но смысла в этом мало, так что, я думаю, там должно быть "wouldn't feel", а не "would feel". Тогда это предложение будет переводиться так: "Если бы ты пошел спать раньше, ты бы не чувствовал себя усталым". Гораздо больше смысла, но в задании инфинитив указан без "not", как, например, в 3 пункте, потому и спорный вопрос. Уточните у преподавателя по поводу этого пункта.