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Давно читал "Пип", но на пару вопросов отвечу. Раскольников выбрал воскрешение Лазаря, потому что сам надеялся на такое же "воскрешение", конечно не в буквальном смысле, но всё-таки. А насчёт чувств... Да он всю книгу не знает,Куда ему податься , мучается после смерти бабули, прямо как Григорий Мелехов из "Тихого Дона".