Почему во время разговора с Соней всплывает имя Лизаветы? Ка­кую роль в данной сцене играет Библия в старом кожаном переплете? Почему при чтении Библии Раскольников выбирает эпизод вос­кресения Лазаря? Какие чувства борются в д...

Литература
Почему во время разговора с Соней всплывает имя Лизаветы? Ка­кую роль в данной сцене играет Библия в старом кожаном переплете? Почему при чтении Библии Раскольников выбирает эпизод вос­кресения Лазаря? Какие чувства борются в данный момент в душе Раскольникова? Какие аргументы «необыкновенного человека» оп­ровергает «слабенькая» Соня?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давно читал "Пип", но на пару вопросов отвечу. Раскольников выбрал воскрешение Лазаря, потому что сам надеялся на такое же "воскрешение", конечно не в буквальном смысле, но всё-таки. А насчёт чувств... Да он всю книгу не знает,Куда ему податься , мучается после смерти бабули, прямо как Григорий Мелехов из "Тихого Дона".
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