. Вычисли количество адресуемых ячеек памяти, если разрядность шины адреса равна 32: N=
Информатика
. Вычисли количество адресуемых ячеек памяти, если разрядность шины адреса равна 32: N=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество адресуемых ячеек = 2^(32) = 4 Гбайта = 4294 967 296 бит
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