Швея с помощью швейного полуавтомата пришивает пуговицы на рубашки - по четыре на каждую. сколько рубашек обработала швея, если расход пуговиц составил 1244 штуки?
Математика
Швея с помощью швейного полуавтомата пришивает пуговицы на рубашки - по четыре на каждую. сколько рубашек обработала швея, если расход пуговиц составил 1244 штуки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1244/4 = 311 рубашек обработала швея
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