Швея с помощью швейного полуавтомата пришивает пуговицы на рубашки - по четыре на каждую. сколько рубашек обработала швея, если расход пуговиц составил 1244 штуки?

Математика

Швея с помощью швейного полуавтомата пришивает пуговицы на рубашки - по четыре на каждую. сколько рубашек обработала швея, если расход пуговиц составил 1244 штуки?

Автор: Гость