64/x-64/(x+20)=12 ПОМОГИ ПОЖАЛУЙСТААА РЕШИТЬ ВОТ ЭТА УРАВНЕНИЯ ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ

Гость: Гость:

64/x домножить на (1+20) Получаем 64+240/x+20 - 64/x+20 = 12 Домножаем 12 на (x+20) И переносимости в левую часть с противоположным знаком. 64 и -64 сокращаем. Получаем 240/х+20 - 12х - 240/х+20 Сокращаем 240 и -240 Получаем -12х/х+20 ОДЗ: все действительные числа, кроме х = -20 Решаем уравнение в числителе: 12х=0 х=0 Ответ: 0