Сми вчера сегодня завтра

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В рамках Международной научно-практической конференции в культурном центре «Русский мир» ПГУ им.Т.Г.Шевченко прошёл круглый стол. Темой его стало прошлое, настоящее и будущее журналистики, прежде всего, конечно, местной, но не изолированной от общемировых процессов. Среди участников были сотрудники приднестровских СМИ и преподаватели ПГУ, а также гости из России, Украины и Южной Осетии. О тираспольской прессе до 1917 года вкратце рассказал литературовед, поэт и писатель Владимир Полушин. В начале века здесь регулярно выходили газеты «Днестровский край» и «Тираспольский листок». По словам Полушина, от позднейшей прессы их выгодно отличала не политизированность содержания, и для сегодняшнего исследователя сохранившиеся номера этих газет – интересная хроника жизни старого Тирасполя. Историю новой приднестровской журналистики, начавшуюся в горячем 1989 году поначалу «самодельными» газетами «Бастующий Тирасполь» и бендерскими «Известиями рабочего комитета», осветила в своём докладе председатель союза журналистов Приднестровья Наталья Воробьёва. Лишь спустя 2-3 года к печатным СМИ присоединились радио и телевидение. На первых порах роль общереспубликанского информатора и аналитика взяла на себя «Днестровская правда» – единственная городская газета, которую можно выписывать в любом районе Приднестровья. Эта пресса рождалась в боях, сама была пропитана боевым духом, и тиражи её были, особенно по сравнению с нынешними, огромны. Говорить о настоящем и будущем журналистики не только у нас, но и во всём мире, куда сложнее, чем о её прошлом. Причин тому несколько, но самая главная – стремительное развитие такого мощного конкурента традиционных масс-медиа, как интернет. Новые поколения узнают новости оттуда, туда же всё больше перемещается серьёзная аналитика. Тиражи даже самых популярных мировых изданий упали в разы, некоторые из них уже закрываются. В Приднестровье выжили все городские газеты, но большинство из них уменьшили свою периодичность – только столичная «Днестровская правда» и бендерское «Новое время» по-прежнему выходят трижды в неделю. Все участники круглого стола согласились с тем, что отвечать на современные вызовы журналист может только повышением качества своих материалов и, прежде всего, их актуальностью.