Помогитеее! (0,2х-0,5)^2 (1/2m+3n)^2 (c^2+d^2)^2 (m^2-n^3)^2 79^2 39^2 (x+1)^2 (y-2)^2 (-x+1)^2 (-z-3)^2 (8x+3y)^2 (6m-4n)^2
Алгебра
Помогитеее! (0,2х-0,5)^2 (1/2m+3n)^2 (c^2+d^2)^2 (m^2-n^3)^2 79^2 39^2 (x+1)^2 (y-2)^2 (-x+1)^2 (-z-3)^2 (8x+3y)^2 (6m-4n)^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(0,2x-0,5)^2=0,04x^2-0,2x+0,25 (1/2m+3n)^2=1/4m^2+3nm+9n^2 (C^2+d^2)^2=c^4+2c^2d^2+d^4 (M^2-n^3)^2=m^4-2m^2n^3+n^5 79^2=6241 39^2=1521 (X+1)^2=x^2+2x+1 (Y-2)^2=y^2-4y+4 (-x+1)^2=x^2-2x+x^2 (-z-3)^2=z^2+6z+9 (8x+3y)^2=64x^2+48xy+9y^2 (6m-4n)^2=36m^2-48mn+16n^2
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