Що мав на увазі автор називаючи твір "дідусева таємниця" запиши свої міркування (5-6 речень)

Українська література
Що мав на увазі автор називаючи твір "дідусева таємниця" запиши свої міркування (5-6 речень)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автор мав на увазі те , що дідусь дивлячись на поведінку тварин і реакцію рослин розумів , що буде відбуватися у природі найближчим часом. Це можуть робити також інші люди. Зараз існують синоптики ,.але їхні прогнози не завжди точні. За допомогою прикмет та реакцій істот можна визначити погоду.   
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