В каком городе похоронен Демосфен

История
В каком городе похоронен Демосфен
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Демосфен был похоронен в ограде храма Посейдона в городе Калаврия.
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