Даю 45 баллов, пожалуйста, помогите решить 83 пример, буду благодарен за помощь
Алгебра
Даю 45 баллов, пожалуйста, помогите решить 83 пример, буду благодарен за помощь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О! Теория множеств! ;) Здесь идеально нарисовать бы, но за неимением... разность A/B - A без В разность В/А - В без А Ответ: т.e.
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