ПОМОГИТЕ( ЗАВТРА КОНТРОЛЬНАЯ ПРОСТ( ВРЕМЯ 11 ЧАСОВ( ВОТ ЗАДАЧА... "Самолёт и вертолёт летят в одном направлении. Скорость самолёта 720км/ч, а скорость вертолёта 300км/ч. Сейчас между ними 840км. Через сколько времени самолё...
Математика
ПОМОГИТЕ( ЗАВТРА КОНТРОЛЬНАЯ ПРОСТ( ВРЕМЯ 11 ЧАСОВ( ВОТ ЗАДАЧА... "Самолёт и вертолёт летят в одном направлении. Скорость самолёта 720км/ч, а скорость вертолёта 300км/ч. Сейчас между ними 840км. Через сколько времени самолёт догонит вертолёта?" СПАСИБО)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самолён догоняет вертолёт - скорости вычитаем 1) 720-300=420 км/ч - скорость самолёта, относительно вертолёта t=S/v S=840 v=420 2) 840/420=2 часа Ответ: 2 часа
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