ПОМОГИТЕ( ЗАВТРА КОНТРОЛЬНАЯ ПРОСТ( ВРЕМЯ 11 ЧАСОВ( ВОТ ЗАДАЧА... "Самолёт и вертолёт летят в одном направлении. Скорость самолёта 720км/ч, а скорость вертолёта 300км/ч. Сейчас между ними 840км. Через сколько времени самолё...

Математика

ПОМОГИТЕ( ЗАВТРА КОНТРОЛЬНАЯ ПРОСТ( ВРЕМЯ 11 ЧАСОВ( ВОТ ЗАДАЧА... "Самолёт и вертолёт летят в одном направлении. Скорость самолёта 720км/ч, а скорость вертолёта 300км/ч. Сейчас между ними 840км. Через сколько времени самолёт догонит вертолёта?" СПАСИБО)))

Автор: Гость