В равнобокой трапеции основания равны 8 и 38 см.А боковая сторона 25 см.Найти площадь трапеции.Очень прошу,помогите,кто может,очень-очень необходимо..

Геометрия
В равнобокой трапеции основания равны 8 и 38 см.А боковая сторона 25 см.Найти площадь трапеции.Очень прошу,помогите,кто может,очень-очень необходимо..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольники образуемые высотами равны так как трапеция равнобедренная остальное на рисунке
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