Цветов парная согласная. Какое будет проверочное слово?

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Цветов парная согласная. Какое будет проверочное слово?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цветов[ф]-Цветовод, или нету
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