Что такое , где находится панель управления компьютером . где находится панель меню программы Windows World

Информатика
Что такое , где находится панель управления компьютером . где находится панель меню программы Windows World
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это в левом боку в самом низу , панель управления , а Windows world нажимаешь на правую кнопку мышки и там тебе откроется много названий и выбираешь именно это )
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