За перший день хлопчик прочитав 20 сторінок книжки а кожного наступного дня читав ??а 8 сорінок більше ніж попередньго скільки сторінок у книжці якщо хлопчик прочитавїї за 6 днів ДОПОМОЖІТЬ ПЛІС

Алгебра

За перший день хлопчик прочитав 20 сторінок книжки а кожного наступного дня читав ??а 8 сорінок більше ніж попередньго скільки сторінок у книжці якщо хлопчик прочитавїї за 6 днів ДОПОМОЖІТЬ ПЛІС

Автор: Гость