За перший день хлопчик прочитав 20 сторінок книжки а кожного наступного дня читав ??а 8 сорінок більше ніж попередньго скільки сторінок у книжці якщо хлопчик прочитавїї за 6 днів ДОПОМОЖІТЬ ПЛІС
Алгебра
За перший день хлопчик прочитав 20 сторінок книжки а кожного наступного дня читав ??а 8 сорінок більше ніж попередньго скільки сторінок у книжці якщо хлопчик прочитавїї за 6 днів ДОПОМОЖІТЬ ПЛІС
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20+8=28 28×6=168 страниц
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