Твір Чому в спілкуванні не можна обійтися без складних речень

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По-перше, спілкування – це міст між людьми. Ніхто не є всемогутнім чи самодостатнім, у повсякденному житті люди залежать один від одного. Ми всі сподіваємося, що зможемо оволодіти усіма необхідними навичками, щоб самостійно виконувати всю необхідну роботу. Однак реальний світ доводить нам, що це неможливо. Таким чином, люди залежать один від одного, жоден з нас не може сказати, що не потребує допомоги інших людей. Суспільство вимагає співробітництва між людьми. Спілкування є цим зв'язком. Спілкування є першим кроком успішного співробітництва між людьми. За допомогою спілкування ми обмінюємося думками та інформацією, а також допомагаємо іншим людям зрозуміти наші потреби та ідеї. Наприклад, в компанії, будь то великій чи малій, менеджер завжди повинен спілкуватися зі своїм босом, співробітниками та підлеглими. Крім того, кажуть, що ніхто не може жити у суспільстві і одночасно бути вільним від нього.По-друге, спілкування може допомогти нам зберегти дружбу та заводити нових друзів. Друзі повинні спілкуватися один з одним, щоб знати потреби і почуття одне одного. Дійсно, найважливішими якостями друга є здатність спілкуватися, співпереживати та розуміти. Якщо Ви хороший співбесідник, для Вас буде легко підтримувати дружні відносини та заводити нових друзів. Якщо Ви не спілкуєтеся з друзями, Ви не тільки відчуватимете себе самотнім, але й можете в кінцевому рахунку втратити своїх друзів.З усього викладеного вище, я можу зробити висновок, що спілкування є найважливішою навичкою для людей, щоб вижити в цьому суспільстві. Я сподіваюся, що всі ми працюватимемо над тим, щоб оволодіти таким важливим для нас навиком.