Помогите срочно задание 93

Математика
Помогите срочно задание 93
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
840/10=84 840/20=42 840/30=28 840/40=21 840/60=14 840/70=12
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