Можно ли фиалке газированную воду? Пожалуйста кто нибудь ответьте! Прошуууу!!!!!!! Т??му кто ответит поставлю спасибо и буду благодарна!!!!!!!
Биология
Можно ли фиалке газированную воду? Пожалуйста кто нибудь ответьте! Прошуууу!!!!!!! Т??му кто ответит поставлю спасибо и буду благодарна!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На мою думку не можна поливати фіалку газированой водою
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