Можно ли фиалке газированную воду? Пожалуйста кто нибудь ответьте! Прошуууу!!!!!!! Т??му кто ответит поставлю спасибо и буду благодарна!!!!!!!

Биология

Можно ли фиалке газированную воду? Пожалуйста кто нибудь ответьте! Прошуууу!!!!!!! Т??му кто ответит поставлю спасибо и буду благодарна!!!!!!!

Автор: Гость