5\6(1\2х - 2\3) = 3х - 2 1\4 Решите уравнение пожалуйста. :3
Математика
5\6(1\2х - 2\3) = 3х - 2 1\4 Решите уравнение пожалуйста. :3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/6(1/2x-2/3)=3x-2 1/4 10(1/2x-2/3)=36x-27 5x-20/3=36x-27 36x-5x=27-6 2/3 21x=20 1/3 x=61/3÷21 x=61/63
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