Заяц с кошкой весит 10кг,заяц с собакой весит 20кг,собока с кошкой весит 24кг. сколько весят заяц,кошка и собока вместе? срочно плиззззз:-(
Математика
Заяц с кошкой весит 10кг,заяц с собакой весит 20кг,собока с кошкой весит 24кг. сколько весят заяц,кошка и собока вместе? срочно плиззззз:-(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По условии заяц с кошкой весит 10кг заяц с собакой весит 20кг собока с кошкой весит 24кг все числа розделить на 2 и додать 5+10+12=27кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Биология
Математика
Длина прямоугольника 16 см, а ширина в 2 раза меньше. найдите площадь прямоугольник??. 8 см квадрате, 16 см квадрате, 123 см квадрате, 128 см квадр...
Английский язык
Bob and Betty are thinking what to do this Sunday. Make up questions for them Example: to go to the museum/to go to the picture gallery. Shal...
Английский язык