Пожалуйста решите химию, решить все
Химия
Пожалуйста решите химию, решить все
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3BaO + P2O5 = Ba3(PO4)2 BaO + 2HNO3 = Ba(NO3)2 + H2O BaO + H2SO4 = BaSO4 + H2O - это 1 SO3 + FeO = FeSO4 2Fe(OH)3 + 3SO3 = Fe2(SO4)3 + 3H2O SO3 + 2NaOH = Na2SO4 + H2O SO3 + K2O = K2SO4 SO3 + H2O = H2SO4 Ca(OH)2 + SO3 = CaSO4 + H2O - это 2 Остальное не реагирует
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