На складе была 400 кг бананов. после того, как в магазин отгрузили 16 одинаковых коро??ок, на складе осталось 80 кг бананов. сколько килограммов бананов было в одной коробке?

Математика

На складе была 400 кг бананов. после того, как в магазин отгрузили 16 одинаковых коро??ок, на складе осталось 80 кг бананов. сколько килограммов бананов было в одной коробке?

Автор: Гость