На складе была 400 кг бананов. после того, как в магазин отгрузили 16 одинаковых коро??ок, на складе осталось 80 кг бананов. сколько килограммов бананов было в одной коробке?
Математика
На складе была 400 кг бананов. после того, как в магазин отгрузили 16 одинаковых коро??ок, на складе осталось 80 кг бананов. сколько килограммов бананов было в одной коробке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400-80=320(кг)-бананов отгрузили в магазин. 320:16=20(кг)-бананов в 1 коробке. ответ: 20кг
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