1. Кинетическая энергия вращающегося тела. 2. Сложение сил, действующих на твердое тело. 3. Момент силы. 4. Крутящий момент. Что это? И если можно, не заумными словами и пример к каждому, простенький. Спасибо.
Физика
1. Кинетическая энергия вращающегося тела. 2. Сложение сил, действующих на твердое тело. 3. Момент силы. 4. Крутящий момент. Что это? И если можно, не заумными словами и пример к каждому, простенький. Спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - Ек это сложение момента инерции(J) и угловой скорости (w)в квадрате, все это делится на 2. Ек= Jw^2/2
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