1. Кинетическая энергия вращающегося тела. 2. Сложение сил, действующих на твердое тело. 3. Момент силы. 4. Крутящий момент. Что это? И если можно, не заумными словами и пример к каждому, простенький. Спасибо.

Физика

1. Кинетическая энергия вращающегося тела. 2. Сложение сил, действующих на твердое тело. 3. Момент силы. 4. Крутящий момент. Что это? И если можно, не заумными словами и пример к каждому, простенький. Спасибо.

Автор: Гость