Приведи аргументы в пользу утверждения что насекомые являются самыми высокоорга??изованными членистоногими
Биология
Приведи аргументы в пользу утверждения что насекомые являются самыми высокоорга??изованными членистоногими
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У них наиболее совершенные нервная система и органы чувств. Они освоили все среды обитания и встречаются повсеместно (за исключением морей и океанов).
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