Нужно составить несколько предложений по картинкам.

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Нужно составить несколько предложений по картинкам.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перед Великоднем вся сім'я готувалася до свята. Марійка розмальовувала  гарні писанки. Мама напекла смачних пасок. А раненько в неділю вся родина пішла до церкви.
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