Решить неравенство: (x-8)^2 lt; √3(x-8)
Алгебра
Решить неравенство: (x-8)^2 lt; √3(x-8)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде на фото все видно
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